Сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ взял четыре статуэтки «ТЭФИ — 2025»

Ранее сериал был признан «Лучшим онлайн-сериалом» на премии АПКиТ. Актер Рузиль Минекаев из Татарстана, сыгравший роль Марата, стал лауреатом в номинации «Лучший актер сериала». Тогда проект также отметили в номинациях «Лучшая актриса второго плана», «Лучший актер второго плана», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа режиссера монтажа».