Сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ взял четыре статуэтки «ТЭФИ — 2025»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских ОПГ получил четыре статуэтки премии «ТЭФИ — 2025». Проект режиссера Жоры Крыжовникова отметили в номинациях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала» и «Режиссер сериала».
Ранее сериал был признан «Лучшим онлайн-сериалом» на премии АПКиТ. Актер Рузиль Минекаев из Татарстана, сыгравший роль Марата, стал лауреатом в номинации «Лучший актер сериала». Тогда проект также отметили в номинациях «Лучшая актриса второго плана», «Лучший актер второго плана», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа режиссера монтажа».
Ранее сообщалось, что создатели сериала «Слово пацана» не планируют снимать второй сезон.