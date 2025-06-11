Малина — 400 леев за кило — такого в Молдове еще не было: В продаже появилась первая местная ягода

Ягоды итальянского сорта «Энросадира» и польского «Пшехиба» уже поступили в сети столичных супермаркетов, где реализуются по оптовой цене 400 леев за килограмм, передает Noi.md.
Как сообщает Ассоциация Pomușoarele Moldovei, на данный момент лишь несколько местных производителей предлагают малину в коммерчески значимых объемах. Оба сорта отличает привлекательный внешний вид — крупные, конические ягоды кисло-сладкого вкуса.
На оптово-розничных рынках Кишинева малина также появилась, но в меньших объемах и по цене, заметно ниже, чем в супермаркетах.
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