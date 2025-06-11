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В Приозерск 11 июня запустят дополнительную пару поездов

Сегодня, 11 июня, назначена дополнительная пара поездов по маршруту Финляндский вокзал — Приозерск — Финляндский вокзал. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

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11 июня дополнительно назначаются:

— № 6591 Финляндский вокзал 19:01 — Приозерск 22:01.

— № 6592 Приозерск 22:12 — Финляндский вокзал 00:58.

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