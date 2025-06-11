В Приозерск 11 июня запустят дополнительную пару поездов

11 июня дополнительно назначаются:
— № 6591 Финляндский вокзал 19:01 — Приозерск 22:01.
— № 6592 Приозерск 22:12 — Финляндский вокзал 00:58.
В Токсово с электрички сняли 12-летнего зацепера.
Сегодня, 11 июня, назначена дополнительная пара поездов по маршруту Финляндский вокзал — Приозерск — Финляндский вокзал. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).
11 июня дополнительно назначаются:
— № 6591 Финляндский вокзал 19:01 — Приозерск 22:01.
— № 6592 Приозерск 22:12 — Финляндский вокзал 00:58.
В Токсово с электрички сняли 12-летнего зацепера.