Могла бы стать певицей: олимпийская чемпионка Мария Киселева выступила в новом амплуа

— Недавно у нас состоялась премьера — постановка «Люблю и верю» к 80-летию Победы. Проект был поддержан Фондом культурных инициатив. Мультижанровый спектакль объединяет спорт и искусство, воду, сцену, воздух, огонь. Герои спектакля — молодые люди, которые мечтают о будущем, но война меняет их жизнь… В центре постановки — история любви, рассказанная через их письма друг другу. Любовь, которой подвластны все преграды, а еще — вера в себя, людей, страну, Победу. Мы очень хотели сделать этот проект личным для каждого — зрители выходили после спектакля с влажными от слез глазами, артисты за кулисами проживали эту историю снова и снова.