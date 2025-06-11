Могла бы стать певицей: олимпийская чемпионка Мария Киселева выступила в новом амплуа

Олимпийская чемпионка и известная телеведущая Мария Киселева открылась публике с новой стороны. Она продемонстрировала на экране свои отличные вокальные данные. «Вечерняя Москва» пообщалась с телезвездой о ее триумфах на шоу и в спорте.
— Мария, недавно вы удивили телезрителей, выйдя в финальном раунде шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия» в качестве «темной лошадки» и прекрасно исполнив песню «Оставайся, мальчик, с нами». Вы когда-нибудь занимались вокалом?
— Профессионально нет. Но с детства люблю петь! В начальной школе были занятия в хоре и на фортепиано, но вскоре все мое свободное от учебы время занял спорт.
— Вы прославились на всю страну в качестве ведущей интеллектуального шоу «Слабое звено». Но также вы были во многих телепрограммах в качестве участницы. Что вам больше нравится — вести шоу или участвовать в них?
— Конечно, вести. Влюбилась в телевидение с первых шагов в «Останкине», куда пришла на практику в конце первого курса журфака МГУ.
— Ваши колкие фразы из «Слабого звена» легли в основу многих смешных картинок и видео. Как вы к этому относитесь?
— Положительно. Значит, это интересно, цепляет, имеет свой отклик и приносит пользу.
— Вы олимпийская чемпионка, успешная телеведущая, руководитель Русского театра на воде и Центра синхронного плавания, депутат Московской городской думы, оказалось, что еще и поете хорошо. Как вам удается совмещать столько качеств?
— Это получается, когда любишь то, что делаешь, работаешь в команде, учишься у наставников и благодарен своим родителям.
— Следите за выступлениями наших синхронисток на международной арене, куда их начали допускать?
— Конечно. Российские синхронистки в этом году уже выступили на этапе Кубка мира в Египте и выиграли четыре медали. Сейчас идет активная подготовка наших девочек к чемпионату миру в Сингапуре и первенствам мира и Европы в Афинах.
— Вы стали чемпионкой, когда главным тренером синхронисток была Татьяна Николаевна Покровская. До сих пор она тренирует сборную. Как вы считаете, почему ей столько лет удается держать наших спортсменок на высочайшем уровне?
— Татьяна Николаевна — очень сильная женщина, великий тренер, хороший психолог. Она превратила русское синхронное плавание в мировую легенду. И научила всех нас отдаваться своему делу на 100 процентов, побеждать с достоинством и уважением к соперникам. Мы сделали Гала-вечер в честь юбилея Татьяны Николаевны — наш общий подарок и признание в любви.
— Какими еще спектаклями может гордиться Русский театр на воде?
— Недавно у нас состоялась премьера — постановка «Люблю и верю» к 80-летию Победы. Проект был поддержан Фондом культурных инициатив. Мультижанровый спектакль объединяет спорт и искусство, воду, сцену, воздух, огонь. Герои спектакля — молодые люди, которые мечтают о будущем, но война меняет их жизнь… В центре постановки — история любви, рассказанная через их письма друг другу. Любовь, которой подвластны все преграды, а еще — вера в себя, людей, страну, Победу. Мы очень хотели сделать этот проект личным для каждого — зрители выходили после спектакля с влажными от слез глазами, артисты за кулисами проживали эту историю снова и снова.
ДОСЬЕ.
Мария Киселева родилась 28 сентября 1974 года в Самаре. Трехкратная чемпионка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта, награждена орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Телеведущая. Большую популярность завоевала благодаря шоу «Слабое звено». Снималась в кино и сериалах. Руководитель Русского театра на воде и Центра синхронного плавания в МГФСО. Депутат Московской городской думы.