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Сезонный поезд Ростов — Ейск отправится в первый летний рейс уже 12 июня

Сезонный поезд начнет курсировать между Ростовом и Ейском.

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Источник: Комсомольская правда

Первый рейс сезонного поезда Ростов — Ейск в этом году запустят с 12 июня, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Курсировать будут рельсовые автобусы, то есть составы с небольшим количеством вагонов. Отправиться по маршруту можно будет по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни 12 и 13 июня.

Пассажиров будут увозить из донской столицы в 6:45, прибытие в Ейск планируется в 9:58. В обратном направлении поезд будет уезжать в 17:50, прибытие в донскую столицу в 20:36. Остановки предусмотрены на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.

Состав завершит работу 28 сентября 2025 года.

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