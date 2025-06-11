Астану и Алматы зальют дожди

12 июня в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный ночью 3−8 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 тепла. Ожидаются дожди и грозы — захватите с собой на улицу зонт.