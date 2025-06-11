Астану и Алматы зальют дожди

Погода в Астане
12 июня в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный ночью 3−8 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 тепла. Ожидаются дожди и грозы — захватите с собой на улицу зонт.
13 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 тепла. Дожди и грозы сохранятся, но будет тепло.
14 июня ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +26…+28 тепла.
В субботу сохранится дождливая погода
Погода по Алматы 12 июня в городе Алматы ожидается переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +31…+33 тепла. Ожидаются кратковременные дожди с грозой.
Какой будет погода в Казахстане в июне?
Как сообщали ранее синоптики Казгидромета, в июне будет неустойчивая погода: чередование прохладных и жарких периодов, сопровождающихся дождями, местами сильными, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельные дни не исключены пыльные бури.