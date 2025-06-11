Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астану и Алматы зальют дожди

В ближайшие дни в Астане и Алматы будет переменная облачность и дождливая погода. Tengrinews.kz публикует актуальный прогноз с 12 по 14 июня.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 51% 761 мм рт. ст. +27°

Погода в Астане

12 июня в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный ночью 3−8 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 тепла. Ожидаются дожди и грозы — захватите с собой на улицу зонт.

13 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 тепла. Дожди и грозы сохранятся, но будет тепло.

14 июня ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +26…+28 тепла.

В субботу сохранится дождливая погода

Погода по Алматы 12 июня в городе Алматы ожидается переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +31…+33 тепла. Ожидаются кратковременные дожди с грозой.

13—14 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду, порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +31…+33 тепла. Сохранятся осадки в виде дождя.

Какой будет погода в Казахстане в июне?

Как сообщали ранее синоптики Казгидромета, в июне будет неустойчивая погода: чередование прохладных и жарких периодов, сопровождающихся дождями, местами сильными, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельные дни не исключены пыльные бури.