В Воронеже открылся радиотерапевтический корпус

«Мы будем развивать онконаправление в первичке здравоохранения с точки зрения выявления заболевания — в районных поликлиниках, в амбулаториях, в ФАПах. Будем обращать внимание людей на это. Надо готовить специалистов и мотивировать их, чтобы они уделяли этому вопросу особое внимание. И также есть необходимость не упустить современные тренды в лечении».