В Воронеже открылся радиотерапевтический корпус

10 июня в церемонии открытия в режиме видеосвязи принял участие Президент РФ Владимир Путин.
Замкнутый цикл оказания помощи.
На сегодняшний день в Воронежской области создана трехуровневая модель оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями. Это Воронежский областной научно-клинический онкологический центр, семь амбулаторных центров и 45 первичных кабинетов.
Главный онколог региона Иван Мошуров сообщил, что в регионе на учете состоит более 77 тысяч онкопациентов. Открытие нового корпуса на 120 коек объединило все стационары и дневной радиотерапевтический стационар в один мощный комплекс. Объект оснащен современным диагностическим оборудованием и аппаратами для лучевой терапии и радиомодификации. Это дает возможность пролечить свыше пяти тысяч пациентов в год только лучевыми методами.
Губернатор Александр Гусев, выступая перед главой государства, поблагодарил Правительство и Миниздрав РФ за поддержку развития регионального здравоохранения и содействие в строительстве радиотерапевтического корпуса:
«Более 60% медоборудования, установленного здесь, произведено в России. С появлением этого корпуса у нас завершается создание замкнутого цикла оказания помощи онкопациентам — от выявления злокачественных новообразований до проведения сложнейших операций. Мы планомерно шли к такому результату».
Владимир Путин акцентировал внимание на строительстве корпуса и поблагодарил компанию ДСК за работу. Также глава государства поинтересовался качеством российского оборудования. Иван Мошуров отметил, что с момента технического открытия учреждения в конце декабря 2024 года никаких нареканий нет.
Смертность от онкологии снизилась на 3,7%
Ранее в Воронежской области благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» открылась поликлиника онкоцентра на 700 посещений в день, отделение радионуклидной диагностики, корпус дневного радиотерапевтического стационара, корпус для оказания онкогематологической помощи детям и хирургический корпус онкоцентра.
Глава региона отметил, что национальный проект «Здравоохранение» дает замечательные результаты — смертность от онкологии в регионе снизилась на 3,7%:
«Мы продолжим наращивать возможности для борьбы с онкозаболеваниями уже в рамках нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. В ближайших планах — открытие отделения радионуклидной терапии, до 2027 года».
По окончании видеосвязи с президентом губернатор поделился дальнейшими планами с журналистами:
«Мы будем развивать онконаправление в первичке здравоохранения с точки зрения выявления заболевания — в районных поликлиниках, в амбулаториях, в ФАПах. Будем обращать внимание людей на это. Надо готовить специалистов и мотивировать их, чтобы они уделяли этому вопросу особое внимание. И также есть необходимость не упустить современные тренды в лечении».