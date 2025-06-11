На VK Fest в Казани организуют сцену с выступлениями татарских артистов

Как рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова, новая сцена стала способом выразить уважение к жителям Татарстана, их культуре и традициям. По ее словам, пространство вдохновлено самобытностью республики, где переплетаются история и современность. Новая сцена обещает стать одной из самых посещаемых локаций фестиваля. Ведущими фестиваля станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев.