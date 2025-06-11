На VK Fest в Казани организуют сцену с выступлениями татарских артистов

Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Гостям фестиваля представят лайнап из самых популярных исполнителей: Elina, Al Su, Раиль Арсланов и группа «Хижина Музыканта», Ilgiz & Malsi Music, ОММАЖ, Марат Яруллин, Gauga и Нурминский. Все выступления пройдут на татарском языке.
Как рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова, новая сцена стала способом выразить уважение к жителям Татарстана, их культуре и традициям. По ее словам, пространство вдохновлено самобытностью республики, где переплетаются история и современность. Новая сцена обещает стать одной из самых посещаемых локаций фестиваля. Ведущими фестиваля станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев.
Помимо татарской сцены, на главной сцене VK Fest в Казани выступят Баста, Три дня дождя, ZOLOTO, «Комната культуры», ХЛЕБ, Юлия Савичева и Элвин Грей. Гостями фестиваля станут также популярные блогеры и артисты: Валя Карнавал, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, Женя Лизогуб, Милана Некрасова и Гурам Амарян. Участники проведут автограф-сессии и пообщаются с фанатами.
Фестиваль VK Fest организован совместно с Республикой Татарстан.