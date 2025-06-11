Ученые зафиксировали попытку китов заговорить с людьми необычным способом

Ранее обитающие в северо-западной части Тихого океана косатки «вернули моду» на «шляпки» из мертвой рыбы. В 1987 году ученые стали свидетелями необычной картины: одна из косаток стала балансировать с тушкой лосося на голове. Вскоре ее примеру последовала вся группа. В течение нескольких недель косатки «носили» эти «аксессуары», а потом перестали. Больше таких странностей не наблюдалось — до недавнего времени. В октябре 2024 года ученые и китобои вновь увидели косаток с «лососевыми шляпами» — у побережья штата Вашингтон. Ученые полагают, что это поведение могут проявлять особи, которые наблюдали эту моду в молодости.