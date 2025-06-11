Ученые зафиксировали попытку китов заговорить с людьми необычным способом

Горбатые киты выдувают кольца из пузырьков и направляют их людям. Ученые полагают, что таким образом животные пытаются выстроить коммуникацию с людьми. Результаты исследования необычного поведения китов опубликованы в журнале Marine Mammal Science, сообщает The Independent.
Группа биологов проанализировала 12 эпизодов взаимодействие китов и людей в океанах. 11 китов трех возрастов (годовалый, 4−6-летние и взрослые) выпустили 39 колец. Диаметр каждого такого круга из пузырьков достигал примерно 1 м.
Наблюдения показали, что животные вели себя дружелюбно в общении с людьми: они медленно подплывали к лодкам и пловцам, замирали на месте или двигались параллельно с лодкой. В 10 из 12 случаев «пузырьковые кольца» не имели отношения к охоте, а получателем сигнала был именно человек, потому что рядом не было других китов.
Ведущий автор работы Лоренс Дойл из Института SETI считает, что речь идет о попытке межвидовой связи. Ранее исследователи уже фиксировали, что киты используют свои «пузырьковые кольца», чтобы помогать другим видам, которым угрожают хищники. Его коллега Фред Шарп подчеркнул, что киты словно «проверяют реакцию» людей на «пузырьковые кольца».
Биологи напомнили, что ранее киты применяли «пузырьковые кольца» исключительно для охоты на косяки рыб и во время брачных состязаний. Свежие факты проливают свет на новые особенности такого поведения: киты не просто создают кольца, они «играют» с ними, изменяя траекторию, радиус и глубину, подобно художникам, рисующим в воде.
Специалисты по астробиологии видят в результатах этих наблюдений возможную модель для контакта с иными цивилизациями. Если люди научатся расшифровывать намерения морских гигантов, это, по мнению авторов, поможет уточнить критерии поиска разумных сигналов за пределами Земли.
Команда исследователей подчеркивает, что выводы пока остаются предварительными. Для дальнейших результатов требуется еще много наблюдений и экспериментов, а также стандартизированная запись акустики, чтобы понять, при каких условиях киты решают «заговорить» с людьми и сколько времени требуется на обучение этому необычному языку пузырьков.
Ранее обитающие в северо-западной части Тихого океана косатки «вернули моду» на «шляпки» из мертвой рыбы. В 1987 году ученые стали свидетелями необычной картины: одна из косаток стала балансировать с тушкой лосося на голове. Вскоре ее примеру последовала вся группа. В течение нескольких недель косатки «носили» эти «аксессуары», а потом перестали. Больше таких странностей не наблюдалось — до недавнего времени. В октябре 2024 года ученые и китобои вновь увидели косаток с «лососевыми шляпами» — у побережья штата Вашингтон. Ученые полагают, что это поведение могут проявлять особи, которые наблюдали эту моду в молодости.
Также сообщалась история горбатого кита, который совершил удивительное путешествие, преодолев 13 046 км и три океана. Это рекордное расстояние для данного вида. Скорее всего, поводом для подвига стала попытка найти партнершу для размножения. По пути кит взаимодействовал с другими самками и все же продолжал движение к Африке. Опознать кита удалось по хвосту: он уникален, как отпечатки пальцев у человека. У каждого кита собственный рисунок на хвосте, уникальная пигментация и шрамы.