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Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах

Володин раскритиковал Роспотребнадзор за внедрение в школах только жидкого мыла.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал Роспотребнадзор за введение норматива об использовании в школах только жидкого мыла.

В Госдуме 11 июня проходит правчас, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта.

«Вот вы (Анна Попова — руководитель Роспотребнадзора) взяли сейчас, ввели норматив, когда отменили в школах и в детских лагерях мыло. Да, у вас теперь только жидкое мыло, во вновь вводимых, а это значит уже конструкции должны быть, это дальше пузырёчки должны быть, это всё удорожает. И удорожает содержание. Вы вот задумайтесь, что вы делаете», — сказал Володин.

По его словам, Роспотребнадзор убедил всех, что «хозяйственное мыло вредным является».

«Надо обязательно парфюмерное и со всеми этими добавками, но здесь вопрос, в том числе, вот вы говорите о необходимости проведения экспертиз, а здесь надо и антикоррупционную экспертизу проводить, потому что кто там лоббирует вот это жидкое мыло, это же вот коллеги опять задумайтесь, что у нас происходит», — добавил Володин. −0-