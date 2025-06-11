Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах

«Вот вы (Анна Попова — руководитель Роспотребнадзора) взяли сейчас, ввели норматив, когда отменили в школах и в детских лагерях мыло. Да, у вас теперь только жидкое мыло, во вновь вводимых, а это значит уже конструкции должны быть, это дальше пузырёчки должны быть, это всё удорожает. И удорожает содержание. Вы вот задумайтесь, что вы делаете», — сказал Володин.