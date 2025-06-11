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После концерта «Любэ» омичей развезут с Соборной площади на автобусах

Проезд будет осуществляться по городскому тарифу.

Как создавалась новая Россия
Источник: Om1 Омск

В Омске в честь Дня России 12 июня будет организован дополнительный транспорт для развоза гостей и участников праздника. К 21:45 к остановкам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» прибудут 20 автобусов и пять троллейбусов.

Транспорт будет курсировать по наиболее популярным маршрутам, чтобы обеспечить удобство передвижения. Отправление автобусов и троллейбусов намечено на 22:00, сразу после завершения праздничного концерта, с учётом времени, необходимого для подхода пассажиров и заполняемости салонов.

Кроме того, весь транспорт будет оснащён дополнительными маршрутными указателями на лобовых и боковых стёклах, чтобы пассажиры могли легко ориентироваться в направлениях движения. Проезд будет осуществляться по городскому тарифу.