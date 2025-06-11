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На Затонском мосту в Уфе на две ночи ограничат движение

14 и 15 июня в Уфе перекроют Затонский мост.

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Источник: Комсомольская правда

В Уфе на две ночи ограничат движение по Затонскому мосту. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

14 и 15 июня с 01:00 до 05:00 будет перекрыта крайняя левая полоса нового моста, предназначенная для движения грузовиков в объезд старого Затонского моста. Ограничение связано с проведением работ по уборке улично-дорожной сети.

Власти просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок.

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