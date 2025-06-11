Обидела мама: психолог Алексеева объяснила, как Гогунский стал женоненавистником

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», заявил, что женщин «нужно изолировать от семьи в период менструации». Своим мнением он поделился в интервью с журналисткой Ксенией Собчак. Гогунский считает, что его вторая половинка «не имеет права на нытье». Это уже не первое подобное высказывание артиста в адрес женщин. Ранее Гогунский оказался в центре скандала после выхода выпуска подкаста «Краснова знает». В нем артист заявил, что женщина «не имеет права находиться при мужчине в плохом настроении», а если ей грустно, то пусть идет «в сад». «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему артист придерживается такой точки зрения в отношении женщин.
По мнению психолога, за подобным отношением к женщинам могут скрываться глубокие детские переживания. Например:
У Гогунского могла быть холодная нарциссическая мать, которая была всегда всем недовольна. У таких матерей дети всегда не дотягивают до их идеалов. Также у него могла быть отсутствующая мать, которая занималась только собой, своей красотой или карьерой и давала ему четко понять в детстве, что он ей мешает.
— В большинстве таких случаев мужчина становится женоненавистником, потому что получил недостаточное внимание от мамы в детском возрасте, — пояснила Алексеева. — Еще такой взгляд мог спровоцировать неправильный пример общения в семье между родителями. Если мама относится к ребенку холодно и отстраненно, с большой долей вероятности такое же отношение будет и к мужу, потому что он тоже будет не дотягивать до ее идеалов или мешать жить.
Впоследствии в таких условиях вырастает мужчина, который из-за обиды, недолюбленности и отсутствия внимания со стороны мамы пропорционально своей детской травме начинает «травить» женщин по любой причине, подчеркнула психолог.
— Например, говорит ей, что она глупая, поэтому должна сидеть дома и рожать детей или скрыться с его глаз во время месячных и не портить ему настроение. Всему виной детская нарциссическая травма, — заверила собеседница «ВМ».
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Также такие мужчины вырастают, когда у женщины свет клином сходится на сыне и она превозносит его на пьедестал своей жизни.
— Это те матери, которые называют сыновей «главными мужчинами» в своей жизни, а не партнера своего возраста, с которым у нее любовь и сексуальные отношения. Ребенок не может быть «главным мужчиной», потому что тогда мама убеждает мальчика, что он лучший и его никто не достоин. А впоследствии он будет гнобить женщин по любому поводу. Пожалуйста, не поступайте так со своими сыновьями, — добавила Алексеева.
После выхода интервью с Гогунским его бывшая жена Ирина Маирко рассказала, что подвергалась осуждению со стороны мужа за плохое настроение в период их брака. По ее словам, актер считает женщин «низшим сортом».
Однако Гогунский опроверг слова экс-супруги и отметил, что относится к женщинам «с уважением».
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