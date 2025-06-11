Обидела мама: психолог Алексеева объяснила, как Гогунский стал женоненавистником

— Это те матери, которые называют сыновей «главными мужчинами» в своей жизни, а не партнера своего возраста, с которым у нее любовь и сексуальные отношения. Ребенок не может быть «главным мужчиной», потому что тогда мама убеждает мальчика, что он лучший и его никто не достоин. А впоследствии он будет гнобить женщин по любому поводу. Пожалуйста, не поступайте так со своими сыновьями, — добавила Алексеева.