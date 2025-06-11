На имущество начальника филиала «Росжилкомплекса» наложили арест

Следствием установлено, что Бгатов принимал решения о предоставлении гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, субсидий для приобретения жилья. В мае 2024 года он организовал выплату субсидии лицу, у которого не было основания для ее получения. В результате свыше 19 миллионов рублей были расходованы не по предназначению.