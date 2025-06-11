На имущество начальника филиала «Росжилкомплекса» наложили арест

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Арест наложили на имущество начальника филиала подведомственного Минобороны РФ «Росжилкомплекса» Бгатова, фигуранта дела о превышении полномочий, сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ.
Ранее РИА Новости в ГВСУ СК России сообщили, что уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала «Южный» подведомственного Минобороны «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова.
«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала “Южный” ФГАУ “Росжилкомплекс” Сергея Бгатова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при предоставлении жилищных субсидий (пункт “е” части 3 статьи 286 УК РФ)… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Бгатова наложен арест на сумму более четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что Бгатов принимал решения о предоставлении гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, субсидий для приобретения жилья. В мае 2024 года он организовал выплату субсидии лицу, у которого не было основания для ее получения. В результате свыше 19 миллионов рублей были расходованы не по предназначению.
ФГАУ «Росжилкомплекс» — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.