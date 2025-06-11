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Белстат сказал, сколько врачей в Беларуси

Белстат обнародовал количество врачей в Беларуси.

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Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, сколько врачей в Беларуси. Информация следует из данных ко Дню медицинских работников, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.

Согласно информации, на начало 2025 года в стране насчитывалось 56,2 тысячи врачей специалистов, из которых 49,1 тысячи — практикующие врачи. Кроме того, в Беларуси 123,9 тысячи средних медработников.

В Белстате отметили, что среди практикующих врачей 72,8% — женщины и 27,2% — мужчины. Что касается среднего возраста практикующего врача в Беларуси, то он оказался 42,5 года. А средний возраст среднего медицинского работника составил 43,4 года.

Ранее Минздрав Беларуси высказался о продаже лекарств в интернете.

А еще Минздрав Беларуси сделал важное заявление об оформлении больничных листков.

Тем временем Мингорисполком сказал, кто из минчан сможет получить более 5000 рублей.