Белстат сказал, сколько врачей в Беларуси. Информация следует из данных ко Дню медицинских работников, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
Согласно информации, на начало 2025 года в стране насчитывалось 56,2 тысячи врачей специалистов, из которых 49,1 тысячи — практикующие врачи. Кроме того, в Беларуси 123,9 тысячи средних медработников.
В Белстате отметили, что среди практикующих врачей 72,8% — женщины и 27,2% — мужчины. Что касается среднего возраста практикующего врача в Беларуси, то он оказался 42,5 года. А средний возраст среднего медицинского работника составил 43,4 года.
Ранее Минздрав Беларуси высказался о продаже лекарств в интернете.
А еще Минздрав Беларуси сделал важное заявление об оформлении больничных листков.
Тем временем Мингорисполком сказал, кто из минчан сможет получить более 5000 рублей.