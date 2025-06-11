Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный кукух, это изначально мужчина, мальчик. Я лично сам туда загружал фотографию. Вот этот в белом халате — некое прочтение образа главного врача. Позже появились и другие. Здорово, что у нас это получилось, мы на этом не остановимся. Наверняка, мы разработаем, придумаем и запустим еще какие-то образы», — цитирует пресс-служба слова главврача областной психоневрологической больницы № 1, главного психиатра Минздрава Челябинской области Михаила Козлова.