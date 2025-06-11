Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн — РИА Новости. Областная клиническая психоневрологическая больница № 1 (Челябинск) избрала своим талисманом Кукуху, идея создания образа принадлежит главному психиатру региона Михаилу Козлову, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
По данным пресс-службы, в декабре 2024 года в больнице вдохновились примером коллег-наркологов из соседнего региона — Перми, которые назначили своим представителем Белочку. Челябинские психиатры решили, что им тоже нужен талисман больницы и психиатрической службы Челябинской области.
«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный кукух, это изначально мужчина, мальчик. Я лично сам туда загружал фотографию. Вот этот в белом халате — некое прочтение образа главного врача. Позже появились и другие. Здорово, что у нас это получилось, мы на этом не остановимся. Наверняка, мы разработаем, придумаем и запустим еще какие-то образы», — цитирует пресс-служба слова главврача областной психоневрологической больницы № 1, главного психиатра Минздрава Челябинской области Михаила Козлова.
Пресс-служба уточняет, что был разработан дизайн игрушки, 3D-модель, позже мягкие игрушки изготовили, и каждая из них представляет отдельное направление работы, в том числе работу детского отделения, психологов, поликлиники.
По словам заместителя главного врача по медицинской части в детских отделениях Татьяны Чижовой, игрушка кукушечка-девочка олицетворяет детскую службу медицинской организации. «Ее яркий желтый клюв — самый теплый цвет, а синий сарафан и бантик — самый холодный цвет. Наша кукушечка уравновешивает эти цвета, точно так же как мы уравновешиваем эмоциональные состояния наших пациентов», — цитирует пресс-служба слова Чижовой.
Главврач пообещал для каждого образа найти постоянное место жительства, а со временем дополнить семейство новыми образами, поскольку отделений и служб в психиатрической больнице немало, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, для каждой игрушки будет выбрано имя детьми — «специально для них в соцсетях запустят конкурс на лучшие имена для субличностей маскота».
Как сообщалось, пермский наркодиспансер, избравший в 2024 году талисманом учреждения белочку, определил ее имя, персонажа назвали Вита.