Вестибюль станции новосибирского метро «Площадь Ленина» временно закроют

«Вестибюль № 2 станции “Площадь Ленина” будет закрыт с 00.00 часов 16 июня 2025 года по 06.00 часов 28 июня 2025 года. Подземный переход между входами № 3 и № 4 на станции “Площадь Ленина” будет функционировать в обычном режиме: с 06.00 до 24.00 часов», — говорится в сообщении.