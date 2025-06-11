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Вестибюль станции новосибирского метро «Площадь Ленина» временно закроют

НОВОСИБИРСК, 11 июня, ФедералПресс. В столице Сибири временно закроют вестибюль станции метро «Площадь Ленина». Ограничения продлятся с 16 по 28 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале метрополитена.

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«Вестибюль № 2 станции “Площадь Ленина” будет закрыт с 00.00 часов 16 июня 2025 года по 06.00 часов 28 июня 2025 года. Подземный переход между входами № 3 и № 4 на станции “Площадь Ленина” будет функционировать в обычном режиме: с 06.00 до 24.00 часов», — говорится в сообщении.

Известно, что в это время в метро будет проводиться установка новых турникетов.

Напомним, что в начале этого года власти Новосибирска определились с подрядчиком, который будет заниматься разработкой документации для продления Дзержинской линии метро. Выбор пал на того, кто предложил наименьшую сумму.