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Мести улицы за тонировку: омской автоледи присудили 40 часов обязательных работ

Принудительными работами наказали автолюбительницу из Омска за упрямое нежелание исполнять закон.

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Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд города Омска назначил злостной нарушительнице ПДД обязательные работы за тонировку. Об этом сообщил сегодня, 11 июня, телеграм-канал «Суды Омской области».

Наказание получила 45-летней омичка, не выполнившая возложенного на нее требования в определенный срок удалить тонировку с передних стекол. В ходе суда над нарушительницей выяснилось, что она ранее неоднократно подвергалась наказанию за это же нарушение в виде административного штрафа. Принимая во внимание упорное нежелание исполнять закон, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов.

Обязательные работы, назначаемые в качестве наказания за совершение ряда административных правонарушений, обычно заключаются в выполнении общественно полезных нагрузок — уборки улиц, незначительные ремонтные работы на ведомственных территориях, озеленение городских скверов и парков. Так что, упрямой нарушительнице закона в ближайшее время предстоит подумать о своем проступке на свежем воздухе.