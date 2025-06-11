Мести улицы за тонировку: омской автоледи присудили 40 часов обязательных работ

Наказание получила 45-летней омичка, не выполнившая возложенного на нее требования в определенный срок удалить тонировку с передних стекол. В ходе суда над нарушительницей выяснилось, что она ранее неоднократно подвергалась наказанию за это же нарушение в виде административного штрафа. Принимая во внимание упорное нежелание исполнять закон, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов.