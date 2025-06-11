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На выборах в Ростовской области применят электронное голосование

Жители Ростовской области смогут дистанционно проголосовать за губернатора и депутатов.

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Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области смогут дистанционно проголосовать на выборах осенью 2025 года. Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК России, сообщает пресс-служба донского Избиркома.

Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет через портал «Госуслуги» с 28 июля по 8 сентября включительно.

Удаленно избиратели будут участвовать в выборах губернатора, а также в депутатских выборах по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и местных представительных органов.

Напомним, голосование в Ростовской области будет проходить в течение трех дней, в период с 12 по 14 сентября.

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