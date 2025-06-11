Мурашко рассказал о заболеваемости ожирением у школьников

«Конечно же, в первую очередь это проблемы осанки, это сколиоз. Видим на протяжении периода обучения рост. Соответственно, болезни глаза и предаточного аппарата. В течение получения образования в 1,5 имеется тенденция к повышению. И есть тенденция к повышению в процессе обучения — это болезни желудочно-кишечного тракта», — пояснил он.