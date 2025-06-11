Мурашко рассказал о заболеваемости ожирением у школьников

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ожирение имеют 480 тысяч российских школьников, заболеваемость этой болезнью выросла в 1,6 раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Тревогу вызывает рост в 1,6 раза заболеваемости детей ожирением, которое наряду с питанием связано с малоподвижным образом жизни и отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом у многих детей. По данным статистики, сегодня это 480 тысяч школьников», — сказал Мурашко в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что в структуру заболеваемости у детей школьного возраста входят заболевания органов дыхания, по большей части это респираторные инфекции. Второе место занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. На третьей ступени стоят болезни глаз и его предаточного аппарата, а четвертой — болезни органов пищеварения.
Министр уточнил, что с 2024 года Минздрав ввел новую форму статистического учета, которая определяла школьно-обусловленные заболевания. По его словам, сегодня есть тенденция к прогрессированию определенного типа заболеваний.
«Конечно же, в первую очередь это проблемы осанки, это сколиоз. Видим на протяжении периода обучения рост. Соответственно, болезни глаза и предаточного аппарата. В течение получения образования в 1,5 имеется тенденция к повышению. И есть тенденция к повышению в процессе обучения — это болезни желудочно-кишечного тракта», — пояснил он.