Калужский губернатор назвал учебники истории главным оружием за умы детей

Он рассказал случай, как в лагере отдыха в Калужской области, куда приехали дети с новых территорий, однажды ночью на асфальте появилась свастика, нарисованная мелом. «Совершенно неприятный инцидент. Но решили с плеча не рубить, а разобраться, что случилось — почему и как. Поняли… И на самом деле это делается не потому, что они (дети — ред.) исповедуют эту идеологию. Ну, просто так запудрили мозги, что они, приехав сюда, просто так вот самовыразились. Но через две недели вместе со всеми пели наши песни патриотические, уезжали большими друзьями», — рассказал губернатор.