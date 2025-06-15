Кроссворд на 15 июня 2025

15 июня отмечает день рождения Кортни Кокс — актриса, которая стала всемирно известной благодаря роли Моники в сериале «Друзья». Но ее творческая карьера не ограничивается одной культовой ролью. В ее фильмографии — комедии, ужастики, продюсерские проекты и даже режиссура. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ключевые этапы ее карьеры и интересные детали биографии.