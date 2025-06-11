В свердловском наркодиспансере голосуют за маскота больницы

«Вот и я задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице своего талисмана? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. Поэтому хочу провести небольшое голосование среди подписчиков… Попробуем воплотить замысел», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.