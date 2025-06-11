Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В свердловском наркодиспансере голосуют за маскота больницы

В свердловском наркодиспансере открыли голосование за талисман больницы.

Как создавалась новая Россия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Главный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный открыл голосование за талисман учреждения, в качестве претендентов на звание маскота участвуют крокодил и енот.

Пермский наркодиспансер в 2024 году избрал талисманом учреждения белочку по имени Вита. В Челябинской области символом психоневрологической больницы № 1 стала Кукуха, которую придумал главный психиатр региона Михаил Козлов.

«Вот и я задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице своего талисмана? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. Поэтому хочу провести небольшое голосование среди подписчиков… Попробуем воплотить замысел», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

В голосовании участвуют два варианта: крокодил и енот. В настоящее время лидирует первый из них. Также желающие могут предложить свой вариант.