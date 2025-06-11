В Госдуме рассказали о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Единая цифровая платформа в сфере туризма находится в стадии разработки, сообщил глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать единую цифровую платформу в сфере туризма.
«Коллеги из… Минэкономразвития… доложили нам и рассказали, что эта платформа находится сейчас в стадии разработки, и — частично — могу сказать, что цифровизация туризма — она идет уже сейчас», — сказал он на пресс-конференции.
По словам депутата, россияне все чаще выбираю для планирования своего отдыха цифровые платформы.
«Главным исполнителем этой задачи является Минэкономразвития… Разработка идет полным ходом», — подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что функционал платформы может дублировать те услуги, которые «сегодня представлены на рынке», а также платформа может предлагать россиянам в том числе заказывать варианты для отдыха, информировать о новых открывшихся объектах. Но главная функция, по мнению парламентария, — безопасность данных пользователей во время путешествий.