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В Госдуме рассказали о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма

Депутат Тарбаев рассказал о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Единая цифровая платформа в сфере туризма находится в стадии разработки, сообщил глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать единую цифровую платформу в сфере туризма.

«Коллеги из… Минэкономразвития… доложили нам и рассказали, что эта платформа находится сейчас в стадии разработки, и — частично — могу сказать, что цифровизация туризма — она идет уже сейчас», — сказал он на пресс-конференции.

По словам депутата, россияне все чаще выбираю для планирования своего отдыха цифровые платформы.

«Главным исполнителем этой задачи является Минэкономразвития… Разработка идет полным ходом», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что функционал платформы может дублировать те услуги, которые «сегодня представлены на рынке», а также платформа может предлагать россиянам в том числе заказывать варианты для отдыха, информировать о новых открывшихся объектах. Но главная функция, по мнению парламентария, — безопасность данных пользователей во время путешествий.