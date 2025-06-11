В Госдуме рассказали о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма

Он отметил, что функционал платформы может дублировать те услуги, которые «сегодня представлены на рынке», а также платформа может предлагать россиянам в том числе заказывать варианты для отдыха, информировать о новых открывшихся объектах. Но главная функция, по мнению парламентария, — безопасность данных пользователей во время путешествий.