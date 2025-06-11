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В лесах Гродненщины появились еще два медведя

Любителям лесных прогулок рекомендуют быть осторожными в Гродненской области. Появление новых медведей зафиксировали в окрестностях деревень Дубинка и Маркиши, а также мишки бродили по территории заказника «Озеры».

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Источник: tvgrodno

В Минлесхозе напомнили о мерах предосторожности для любителей лесных прогулок при возможной встрече с медведем:

  • передвигайтесь шумно — разговаривайте.
  • избегайте сумеречных прогулок в одиночку.
  • обходите стороной густые заросли и буреломы.
  • при встрече сохраняйте спокойствие — не поворачивайтесь спиной.

Недавно медведя заметили на окраине Гродно: в лесном массиве между агрогородком Гожа и микрорайоном Зарица. Власти тогда заверили, что ситуация находится под контролем и нужно просто соблюдать меры безопасности.