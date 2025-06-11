В лесах Гродненщины появились еще два медведя

В Минлесхозе напомнили о мерах предосторожности для любителей лесных прогулок при возможной встрече с медведем:
- передвигайтесь шумно — разговаривайте.
- избегайте сумеречных прогулок в одиночку.
- обходите стороной густые заросли и буреломы.
- при встрече сохраняйте спокойствие — не поворачивайтесь спиной.
Недавно медведя заметили на окраине Гродно: в лесном массиве между агрогородком Гожа и микрорайоном Зарица. Власти тогда заверили, что ситуация находится под контролем и нужно просто соблюдать меры безопасности.