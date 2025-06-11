Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества

«Злоумышленники притворяются школьными психологами, чтобы украсть деньги родителей. Под предлогом “обязательного психологического тестирования” или “формирования характеристики” мошенники выманивают персональные данные, используя их для восстановления доступа в госпорталы и банки», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.