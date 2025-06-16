Ответы на кроссворд от 15 июня 2025: интересные факты про Кортни Кокс

По горизонтали:
1. Компания
«Coquette Productions» — продюсерская компания, основанная Кортни Кокс совместно с Дэвидом Аркеттом в июне 2004 года. Название компании, Coquette, является игрой слов, сочетающей фамилии супругов (COX + ARQuette). Компания занималась производством различных телевизионных и кинопроектов, включая сериалы «Грязь», «Город хищниц» и фильм «Прежде чем я уйду». Кортни Кокс также принимала активное участие в создании некоторых проектов в качестве продюсера и режиссера, в частности, в фильмах «TalhotBlond» и «Прежде чем я уйду».
2. Пояс
Кортни Кокс практикует будокан-каратэ — японскую форму боевого искусства, базирующуюся на традиционном карате, и является обладательницей коричневого пояса.
3. Аркетт
Во время перерыва между пятым и шестым сезонами сериала «Друзья» Кортни Кокс вышла замуж за актера Дэвида Аркетта, с которым познакомилась на съемках фильма «Крик» в 1996 году. После этого она стала носить имя Кортни Кокс-Аркетт. Это событие решили обыграть в «Эпизоде после Вегаса» сериала «Друзья», где в титрах всем актерам к фамилиям добавили «-Аркетт».
4. Керри
В 1994 году Кортни Кокс сыграла роль Мелиссы Робинсон в комедийном фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» с Джимом Керри. Героиня Кокс была названа в честь дочери главного сценариста фильма Джека Бернштейна.
По вертикали:
1. Крик
Кортни Кокс получила широкую известность благодаря роли репортера Гэйл Уэзерс в культовом фильме ужасов «Крик» и его продолжениях. На съемках фильма она встретила своего будущего мужа, Дэвида Аркетта. «Крик» выделяется своим постмодернистским подходом, сочетая в себе элементы черной комедии, слэшера и детектива. Фильм сатирически высмеивает различные клише жанра ужасов, которые могут быть знакомы зрителям по таким фильмам, как «Хэллоуин» и «Пятница 13-е». «Крик» способствовал возрождению жанра слэшеров в 1990-х и привлек более широкую аудиторию благодаря участию известных актеров.
2. Моника
В 1994 году Кортни Кокс рассматривалась на роль Рэйчел Грин в новом ситкоме «Друзья» телеканала NBC. Но в итоге ей предложили роль Моники Геллер, которую она успешно исполняла на протяжении всех десяти сезонов сериала. На ранних этапах разработки «Друзей» планировалось, что Моника и Джоуи станут главной романтической парой сериала. Во время съемок финального сезона Кортни Кокс была беременна, и костюмерам приходилось использовать мешковатую одежду, чтобы это скрыть.
3. Собака
У Кортни Кокс есть пятеро собак. В интервью она признавалась, что дома они ее часто отвлекают, но Кортни любит проводить с ними время и заботиться о них.
4. Эмми
Кортни Кокс — единственная актриса сериала «Друзья», которая за всю его историю не была номинирована на премию «Эмми» за актерскую игру. В 2021 году она получила номинацию как продюсер специального выпуска «Друзья: Воссоединение».
5. Клип
Первой заметной работой Кортни Кокс стало участие в музыкальном клипе Брюса Спрингстина «Dancing in the Dark». В клипе ее приглашает на сцену сам Спрингстин. Естественность и искренность Кокс произвели впечатление на режиссера Брайана Де Пальму. Клип получил премию VMA за «Лучшее представление на сцене» и послужил трамплином для карьеры Кортни Кокс. Недавнее воссоздание этого момента в TikTok вызвало восторг у фанатов актрисы.
6. Проект
В 2008 году Кортни Кокс приняла участие в проекте Munchkin’s Project Pink. Подписанные ею дизайнерские резиновые уточки были выставлены на аукцион для поддержки инициатив по борьбе с раком груди.
Интересные факты о Кортни Кокс:
- На рубеже 1980-х годов Кортни Кокс работала моделью. Она подписала контракт с Ford Modeling Agency в Нью-Йорке и появлялась на обложках подростковых журналов, среди которых были «Tiger Beat», «Little Miss», а также в рекламе повседневных товаров и косметики (Maybelline, Noxema, New York Telephone, Tampax) .
- Кортни Кокс признается, что является настоящим «фанатом порядка» и любит чистоту. По словам актрисы, аккуратное окружение приносит ей удовольствие, а внимание к деталям помогает избавляться от лишнего хлама. Именно эта страсть вдохновила ее на создание «Homecourt» — линейки стильных и безопасных средств для дома с привлекательными ароматами. Во время пандемии Кокс ежедневно дезинфицировала продукты и поверхности, что и стало отправной точкой для запуска собственного бренда.
- В 1985 году Кортни Кокс снялась в рекламной кампании Tampax и стала первой женщиной на американском телевидении, прямо использовавшей слово «менструация».
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