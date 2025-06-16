Ответы на кроссворд от 15 июня 2025: интересные факты про Кортни Кокс

3. Аркетт

Во время перерыва между пятым и шестым сезонами сериала «Друзья» Кортни Кокс вышла замуж за актера Дэвида Аркетта, с которым познакомилась на съемках фильма «Крик» в 1996 году. После этого она стала носить имя Кортни Кокс-Аркетт. Это событие решили обыграть в «Эпизоде после Вегаса» сериала «Друзья», где в титрах всем актерам к фамилиям добавили «-Аркетт».