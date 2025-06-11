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Девять нижегородцев пострадали от аномальной жары

Среди пострадавших — двое детей.

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Источник: Время

Девять нижегородцев обратились за скорой медицинской помощью из-за аномально высоких температур с 6 июня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Среди пострадавших — двое детей 8 и 13 лет. Один ребенок и двое взрослых были госпитализированы, остальным медики помогли на месте. Возраст пострадавших — от 21 до 65 лет.

«В целом первые по-настоящему жаркие дни этого лета прошли относительно спокойно, роста обращений пациентов с сосудистой патологией на скорой не зафиксировали», — отметил Алексей Никонов.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысяч обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Нижегородской области.