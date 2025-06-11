«Крылья Советов» сыграли с командой врачей в Самаре 11 июня

Товарищеская встреча на базе «зелено-бело-синих» прошла в среду.
Перед матчем команды обменялись памятными подарками. С приветственными словами выступили гендир «КС» Роберт Тер-Абрамян и глава управления социально значимой и специализированной медицинской помощи Илья Сиротко.
Также чествовали легенд волжан Вячеслава Садовникова, Равиля Аряпова, Игоря Лагутенко, Анатолия Фетисова и Геннадия Платонова.
«Завершился праздник выставочным матчем между сборной врачей и “Крыльями Советов”, за которую сыграли ветераны, игроки и сотрудники клуба. В дальнейшем планируется сделать такие встречи доброй традицией», — сообщили представители местного клуба.
Ранее стали известны самые дешевые игроки «Крылышек» и «Акрона» к середине июня.
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