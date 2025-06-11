ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками

«Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое — что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок», — заключили в ЦБ.