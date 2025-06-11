ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России предупреждает россиян о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми и нелегальными интернет-площадками, соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
«Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес — криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности», — говорится в сообщении.
Человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками, предупреждает ЦБ.
Например, если гражданин пытается в интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой.
Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности, предупреждает Банк России.
Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передается покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков.
«Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое — что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок», — заключили в ЦБ.