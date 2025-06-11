Шлосберга* отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС России

Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Очередные слушания назначены на 19 июня, уточняется в карточке дела. В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.