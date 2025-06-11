Шлосберга* отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Заместитель председателя партии «Яблоко» и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг* (признан иноагентом) отправлен под домашний арест на 2 месяца по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
«Псковским городским судом Псковской области рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шлосберга* Л. М.. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца с возложением определенных запретов и ограничений», — сообщает пресс-служба судов.
Шлосбергу* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).
Ранее псковское отделение партии «Яблоко» сообщало, что против Шлосберга* возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан иноагентом). Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского «Яблока».
Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети «Одноклассники» видео с дебатами с Пивоваровым. При этом, как уточняет «Яблоко», Шлосберг* «настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу».
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Очередные слушания назначены на 19 июня, уточняется в карточке дела. В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.
В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами — по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.