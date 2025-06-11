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16-летнего парня из Башкирии, который погубил в ДТП сверстницу, отправили под домашний арест

В Башкирии арестовали подростка, сбившего насмерть сверстницу.

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Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии арестовали 16-летнего парня, который на автомобиле сбил насмерть сверстницу на электросамокате. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Трагедия случилась в минувшую субботу, 7 июня, в селе Красная Башкирия. По данным следствия, подросток за рулем Lada Priora, не имея водительских прав, сбил девушку, а потом скрылся с места ДТП. Спустя время пострадавшая скончалась от полученных травм в реанимационном отделении больницы.

Молодому человеку предъявлено обвинение по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Хотя следствие просило заключить его под стражу, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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