16-летнего парня из Башкирии, который погубил в ДТП сверстницу, отправили под домашний арест

В Абзелиловском районе Башкирии арестовали 16-летнего парня, который на автомобиле сбил насмерть сверстницу на электросамокате. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Трагедия случилась в минувшую субботу, 7 июня, в селе Красная Башкирия. По данным следствия, подросток за рулем Lada Priora, не имея водительских прав, сбил девушку, а потом скрылся с места ДТП. Спустя время пострадавшая скончалась от полученных травм в реанимационном отделении больницы.
Молодому человеку предъявлено обвинение по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Хотя следствие просило заключить его под стражу, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.