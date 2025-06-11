16-летнего парня из Башкирии, который погубил в ДТП сверстницу, отправили под домашний арест

Трагедия случилась в минувшую субботу, 7 июня, в селе Красная Башкирия. По данным следствия, подросток за рулем Lada Priora, не имея водительских прав, сбил девушку, а потом скрылся с места ДТП. Спустя время пострадавшая скончалась от полученных травм в реанимационном отделении больницы.