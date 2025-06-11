Ученый Богачев рассказал, что термин «клубничная Луна» не связан с ее цветом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ученым неизвестно, почему Луны «клубничные», как нельзя точно сказать, почему 16 лет брака — это топазовая свадьба. В русский язык термин «клубничная Луна» пришел из английского и связан не с цветом спутника Земли, а периодом сбора урожая клубники, уточнил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
Интернет-ресурсы ранее распространил информацию о том, что во вторник вечером россияне смогли наблюдать некую «клубничную» Луну. Ее диск вблизи полной фазы, наступившей утром 11 июня, по мнению авторов, был красноватым.
«На вопрос, почему Луна “клубничная”, наука своими силами ответить не может, точно так же, как нельзя строго научно ответить, почему 16 лет брака — это топазовая свадьба, а 28 лет — никелевая. Кто-то когда-то придумал эти названия, они закрепились, и их продолжают использовать. С цветом Луны в данном случае это прямо не связано. В русский язык термин “клубничная Луна” пришел из английского, где он давно существует. В англоязычных источниках это объясняют совпадением с временем сбора клубники», — пояснил Богачев, чьи слова опубликованы на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Исследователь также отметил, что при расположении низко над горизонтом Луна может быть «слегка окрашена, как это порой бывает с низко расположенным Солнцем».
Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман ранее уточнила в разговоре с ТАСС, что встречающиеся в интернете экзотические названия, такие как «клубничная», «осетровая» или «бобровая» Луна, когда-то дали полнолуниям коренные американцы. Такой календарь был опубликован в «Фермерском альманахе», получившем в последние годы популярность у российских авторов подобных публикаций в интернете.
«Люди, которые используют эти названия, не понимают их смысла и вводят читателей в заблуждение. Они никак не связаны с цветом Луны во время полной фазы. Более того, Луна меняет цвет только в моменты полного лунного затмения, что случается не так часто», — уточнила Кошман.