Ученый Богачев рассказал, что термин «клубничная Луна» не связан с ее цветом

«На вопрос, почему Луна “клубничная”, наука своими силами ответить не может, точно так же, как нельзя строго научно ответить, почему 16 лет брака — это топазовая свадьба, а 28 лет — никелевая. Кто-то когда-то придумал эти названия, они закрепились, и их продолжают использовать. С цветом Луны в данном случае это прямо не связано. В русский язык термин “клубничная Луна” пришел из английского, где он давно существует. В англоязычных источниках это объясняют совпадением с временем сбора клубники», — пояснил Богачев, чьи слова опубликованы на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.