РТУ МИРЭА запустил первую в РФ открытую онлайн-платформу квантовых вычислений

«Наша платформа — это не просто инструмент для ученых. Она открывает двери в мир квантовых вычислений для студентов, разработчиков и бизнеса. Мы создали среду, где можно учиться, экспериментировать и готовить кадры для будущего цифровой экономики», — отметил директор Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Зуев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.