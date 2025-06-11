РТУ МИРЭА запустил первую в РФ открытую онлайн-платформу квантовых вычислений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первая в России открытая онлайн-платформа квантовых вычислений РТУ МИРЭА, способствующая развитию исследовательских проектов и коммерческих продуктов, стала доступна для пользователей с 11 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В мире, где квантовые технологии определяют будущее науки и промышленности, Россия делает уверенный шаг вперед. С 11 июня любой желающий — от студента до IT-компании — сможет бесплатно работать с первой отечественной онлайн-платформой квантовых вычислений. Она создана разработчиками Института информационных технологий РТУ МИРЭА и уже признана перспективной в рамках дорожной карты “Квантовые вычисления”, утвержденной правительством», — сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
Платформа, доступная по адресу quantum.mirea.ru/, помогает создавать и тестировать квантовые алгоритмы на 30-кубитном эмуляторе. Решение совместимо с российской платформой «Эльбрус» и сопоставимо с такими зарубежными аналогами как библиотеки Qiskit и Cirq.
«Наша платформа — это не просто инструмент для ученых. Она открывает двери в мир квантовых вычислений для студентов, разработчиков и бизнеса. Мы создали среду, где можно учиться, экспериментировать и готовить кадры для будущего цифровой экономики», — отметил директор Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Зуев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, в свою очередь, назвал реализацию проекта важным этапом в развитии отечественных технологий и «создании основы для будущих прорывов в науке и промышленности».