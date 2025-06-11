В РПЦ позитивно оценили законопроект о защите религиозных символов

«Поддерживаем принятие (законопроекта в первом чтении — ред.) и подчеркиваем, что этот закон стал ответом на широкий общественный запрос. То, что люди хотят видеть в публичном пространстве символы, связанные с их религиозной и культурной идентичностью, — хороший индикатор состояния нашего гражданского обществ», — сказал Кипшидзе.