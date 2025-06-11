Обязательная защита. Почему детские автокресла являются необходимостью?

И о правилах перевозки детей в автомобиле. В случае, если возраст ребенка младше 7 лет, она должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, от 7 до 12 — с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. При этом в Госавтоинспекции рекомендуют использовать автокресла или бустеры, так как они обеспечивают большую безопасность. Выбирая автокресло, важно проверить наличие специального сертификата безопасности ECE R 44/04 и изучить результаты краш-тестов, пройденных устройством. Наиболее безопасным местом для установки детского кресла в автомобиле является среднее место на заднем сидении, небезопасным — переднее пассажирское сидение. Детское автокресло на него ставится в крайнем случае и только при отключенной подушке безопасности. Ребенок до 1 года в автокресле должен сидеть спиной по ходу движения, при столкновении такой способ установки автокресла снизит силу удара и убережет несовершеннолетнего от травм.