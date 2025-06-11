Вытянуть палец. Назван простой тест, определяющий болезнь сердца

При выполнении теста надо стараться вытянуть палец как можно дальше поперек ладони. Если получается протянуть палец как можно дальше, да еще и так, чтобы он выходил за пределы ладони с другой стороны, это тревожный признак. Это может быть указанием на повышенную эластичность соединительной ткани. Такая же эластичность присутствует и в артерии, что легко может стать причиной ее выпячиваний.