Вытянуть палец. Назван простой тест, определяющий болезнь сердца

Эксперт по неотложной медицине из Калифорнии, доктор Джо Уиттингтон называет простой тест, доступный каждому. Занимает не больше минуты, но помогает выявить так называемую «мину замедленного действия» — в виде смертельно опасного заболевания сердца.
Речь про простой прием, когда большой палец руки надо вытянуть поперек запястья. И с помощью такой нехитрой манипуляции можно заподозрить у человека высокий риск развития аневризмы аорты.
Аорта — главная артерия, несущая кровь от сердца. При развитии аневризмы в ней появляются выпирания, которые могут разорваться. А разрыв кровеносного сосуда такого плана становится причиной летального исхода, так как внутреннее кровотечение будет быстрым и незаметным.
При выполнении теста надо стараться вытянуть палец как можно дальше поперек ладони. Если получается протянуть палец как можно дальше, да еще и так, чтобы он выходил за пределы ладони с другой стороны, это тревожный признак. Это может быть указанием на повышенную эластичность соединительной ткани. Такая же эластичность присутствует и в артерии, что легко может стать причиной ее выпячиваний.
Доктор ссылается и на исследование от 2021 года, опубликованное в Американском журнале кардиологии. В нем была установлена связь между диагностированными аневризмами аорты и позитивным тестом на большой палец у 60% пациентов. Тогда тест проводили среди 305 человек, перенесших операцию на сердце.
Аневризмы нередко не вызывают никаких симптомов вплоть до самого разрыва. Зачастую их обнаруживают при плановом обследовании. Тогда врачи предлагают терапию для предотвращения повреждения, к примеру, может быть назначен прием препаратов от гипертонии.
Если аневризма все же вызывает симптомы, речь идет про появление таких признаков, как боль в груди, шее и/или спине; отек головы, шеи и рук; кашель, хрипы, одышку или кашель с кровью.
Если человек сделал домашний тест с большим пальцем и получил неожиданный результат, не стоит впадать в панику. Лучше просто обследоваться.