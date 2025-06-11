Два музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу

«Уже многие годы наши министерство культуры, министерство туризма, общественники обсуждают необходимость создания такого цельного туристического маршрута, который будет посвящен достопримечательностям старого города Ак-Мечети. Идея витала давно, но до сих пор не оформилась во что-то работающее», — прокомментировала событие заместитель директора Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк.
Ранее экскурсионные маршруты по Симферополю, отметила она, были организованы по большей части только в так называемую губернскую часть города и не касалась части старинного Симферополя. Но эта необходимость, считают музейщики, давно назрела.
«Мы хотим показать Симферополь в трех эпохах его существования — античный Неаполь Скифский, далее средневековая Ак-Мечеть и наконец новый Симферополь ХIХ века. До недавнего времени Симферополь вообще был не туристическим городом. Я благодарен нашим коллегам из “Неаполя Скифского”, что они решили эту тенденцию переломить», — сказал журналистам во время презентации маршрута директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Маршрут длинной в 3,5 км рекомендуют самостоятельно узнать при помощи разработанной специальной карты, размещенной в приложении Easy Travel. Путешествие можно самостоятельно начинать как от Центрального музея Тавриды, так и в обратном направлении — от Неаполя Скифского. Приложение поможет узнать обо всех интересных объектах на пути туриста. Среди них — старейшая в Крыму мечеть Кебир-Джами, греческие торговые ряды, доходный дом Крылова, бывшее училище Талмуд-Тора, старинный Петровский фонтан и другие.
«Мы подобрали и загрузили в приложение фотографии того, как здания выглядели 150 лет тому назад, чтобы погружение экскурсантов проходило наиболее ярко», — рассказал старший научный сотрудник Центрального музея Тавриды Денис Корнеев.
А Андрей Мальгин подчеркнул, что сотрудники музеев в том числе надеются, что, благодаря их начинаниям, городские власти облагородят так называемый Старый город Симферополя по примеру Малого Иерусалима в Евпатории.
«Этот маршрут не традиционный, он не предполагает движения экскурсионных групп и рассчитан по большей части на небольшую компанию людей, которые имеют два-три часа свободного времени», — подчеркивают музейные работники.
Также они отмечают, что значительный перепад высот на маршруте позволит совершенствовать физическую форму туристов. Есть и еще один существенный бонус — билет во второй музей на маршруте продадут с 50% скидкой.