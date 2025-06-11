Два музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу

«Мы хотим показать Симферополь в трех эпохах его существования — античный Неаполь Скифский, далее средневековая Ак-Мечеть и наконец новый Симферополь ХIХ века. До недавнего времени Симферополь вообще был не туристическим городом. Я благодарен нашим коллегам из “Неаполя Скифского”, что они решили эту тенденцию переломить», — сказал журналистам во время презентации маршрута директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.