Зампреда «Яблока» Льва Шлосберга отправили под домашний арест до 8 августа

Речь идет о дебатах «Похабный мир или справедливая война?», в которых Шлосберг участвовал 10 января. В ходе них он назвал украинский конфликт «самой кровоточащей и самой ужасной» катастрофой и заявил, что если в ближайшее время не будет найдена формула политического компромисса, то нас ждет новая мировая война. Он также отметил, что, по его мнению, то, что происходит сейчас с Украиной, — это ее уничтожение.