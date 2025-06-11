В Омске самокатчик сбил девочку и сбежал с места аварии

В телеграм-канале «Инцидент Омск» сегодня, 11 июня, появилось сообщение от омички, рассказавшей про очередную аварию с участием подростка на самокате, в которой пострадала ее дочь.
«10 июня 2025, приблизительно около 19:25, на тротуаре детской площадки у дома Крупской 13/3 был совершен наезд на мою 6-летнюю дочь подростком на электросамокате. Подросток даже не подошел к сбитой им девочке. Увидев меня и то, что ребенок травмирован, он встал на самокат и быстро уехал в сторону улицы Туполева. У ребенка пробита голова, ушиб мягких тканей», — сообщила в комментарии к видео автор поста.
Также женщина утверждает, что написала по факту происшествия заявление в полицию. В комментарии она предложила сбившему девочку подростку или узнавшему в подростке своего ребенка родителю, срочно с ней связаться.
Ранее «КП в Омске» сообщала об аварии, в которой подросток на самокате сбил 79-летнюю женщину.