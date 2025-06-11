В Омске самокатчик сбил девочку и сбежал с места аварии

«10 июня 2025, приблизительно около 19:25, на тротуаре детской площадки у дома Крупской 13/3 был совершен наезд на мою 6-летнюю дочь подростком на электросамокате. Подросток даже не подошел к сбитой им девочке. Увидев меня и то, что ребенок травмирован, он встал на самокат и быстро уехал в сторону улицы Туполева. У ребенка пробита голова, ушиб мягких тканей», — сообщила в комментарии к видео автор поста.