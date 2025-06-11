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Троллейбусный маршрут № 1 начнет работу с 12 июня в Нижнем Новгороде

Он соединит «Стрелку» с железнодорожными станциями «Варя» и «Чаадаево».

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Источник: Комсомольская правда

Новый троллейбусный маршрут № 1 станет доступен для пассажиров с 12 июня. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Троллейбус будет следовать от микрорайона «Седьмое небо» до платформы «Чаадаево». Маршрут пройдет через ключевые улицы Московского района, где находятся важные социальные объекты: 50-летия Победы, Страж Революции, Просвещенская и Ярошенко.

В ЦРТС пояснили, что новый маршрут улучшит транспортную доступность микрорайона Бурнаковский, а также Сормовского и Московского районов города.

— Еще одна отличительная особенность нового маршрута — на нем будут работать современные троллейбусы с автономным ходом «Синара» и «Адмирал», которые сейчас проходят испытания в Нижнем Новгороде. По результатам будет принято решение об их дальнейшем использовании на дорогах города, — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.