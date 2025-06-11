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Клещ заразил жителя Нижегородской области энцефалитом

В Нижегородской области зафиксирован первый с начала года случай заражения клещевым энцефалитом. Инцидент произошел в Варнавинском районе, где человека укусил инфицированный клещ.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты подтвердили диагноз после проведения лабораторных исследований. Кроме того, по состоянию на 11 июня, в регионе выявлено 16 случаев заражения болезнью Лайма (иксодовым клещевым боррелиозом). Среди заболевших — один ребенок в возрасте 11 лет. Все случаи заражения также прошли лабораторное подтверждение. Медики напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении лесов и парков.

Рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты и тщательно осматривать тело после прогулок. Особое внимание следует уделить вакцинации против клещевого энцефалита, особенно жителям районов с повышенным риском заражения.

Ранее сообщалось, что первого энцефалитного клеща в Нижегородской области в 2025 году нашли в Шахунском округе.