Клещ заразил жителя Нижегородской области энцефалитом

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты подтвердили диагноз после проведения лабораторных исследований. Кроме того, по состоянию на 11 июня, в регионе выявлено 16 случаев заражения болезнью Лайма (иксодовым клещевым боррелиозом). Среди заболевших — один ребенок в возрасте 11 лет. Все случаи заражения также прошли лабораторное подтверждение. Медики напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении лесов и парков.
Рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты и тщательно осматривать тело после прогулок. Особое внимание следует уделить вакцинации против клещевого энцефалита, особенно жителям районов с повышенным риском заражения.
Ранее сообщалось, что первого энцефалитного клеща в Нижегородской области в 2025 году нашли в Шахунском округе.