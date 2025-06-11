Клещ заразил жителя Нижегородской области энцефалитом

Специалисты подтвердили диагноз после проведения лабораторных исследований. Кроме того, по состоянию на 11 июня, в регионе выявлено 16 случаев заражения болезнью Лайма (иксодовым клещевым боррелиозом). Среди заболевших — один ребенок в возрасте 11 лет. Все случаи заражения также прошли лабораторное подтверждение. Медики напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении лесов и парков.