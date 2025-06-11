В Иркутске 16 школьников получили паспорта

В Иркутске мэр города торжественно вручил 16 школьникам паспорта гражданина РФ. Как сообщили КП-Ируктск в пресс-службе городской администрации, все ребята учатся на одни пятёрки, побеждают в олимпиадах, являются активистами молодёжного движения и волонтёрами.
— Сегодня вы получили самый главный документ в жизни. Он не только дает определенные права, но и накладывает обязанности. Долг каждого из вас достойно нести звание гражданина России и чтить законы нашего государства, — подчеркнула майор полиции Варвара Хоружая.
Также на церемонии ребятам рассказали об истории и значимости празднования Дня России, а родителям воспитанников вручили благодарственные письма от губернатора Приангаря Игоря Кобзева.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что житель Эхирит-Булагатского района осужден за избиение сожительницы.