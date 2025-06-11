Сильные дожди и грозы снова пройдут в четверг 12 июня в Беларуси

Согласно данным, в дневное время в четверг по юго-западу Беларуси прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Кроме того, утром и днем 13 июня на большей части страны будет усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.