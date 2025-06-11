В Куйтунском районе впервые посеяли чечевицу. Эта культура заняла 45 гектаров земли. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, впервые зернобобовые посадили три года назад в Аларском и Братском районах Иркутской области.
— Кроме того, что чечевица неприхотлива, она устойчива к кратковременным заморозкам и восстанавливает почву, — пояснил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Посевная кампания в Приангарье завершает свою работу. На сегодняшний день высеяно почти 311 тысячи гектаров зерновых и бобовых культур, это 92% от плана, также к выращиванию подготовили 750 гектаров овощей, помимо этого в план вошла посадка картофеля и кормовых культур.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области 10 июня потушили четыре лесных пожара.