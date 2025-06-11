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В Куйтунском районе впервые посеяли чечевицу

Зелёной и красной сельскохозяйственной культурой засеяли 45 гектаров.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйтунском районе впервые посеяли чечевицу. Эта культура заняла 45 гектаров земли. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, впервые зернобобовые посадили три года назад в Аларском и Братском районах Иркутской области.

— Кроме того, что чечевица неприхотлива, она устойчива к кратковременным заморозкам и восстанавливает почву, — пояснил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Посевная кампания в Приангарье завершает свою работу. На сегодняшний день высеяно почти 311 тысячи гектаров зерновых и бобовых культур, это 92% от плана, также к выращиванию подготовили 750 гектаров овощей, помимо этого в план вошла посадка картофеля и кормовых культур.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области 10 июня потушили четыре лесных пожара.