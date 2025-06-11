В Куйтунском районе впервые посеяли чечевицу

Посевная кампания в Приангарье завершает свою работу. На сегодняшний день высеяно почти 311 тысячи гектаров зерновых и бобовых культур, это 92% от плана, также к выращиванию подготовили 750 гектаров овощей, помимо этого в план вошла посадка картофеля и кормовых культур.