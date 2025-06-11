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В Крыму прошло традиционное освящение медицинских халатов

В Симферополе у мощей Святителя Луки состоялся молебен с акафистом «врачу благому и милостивому».

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Источник: Минздрав Крыма/Tg

В Крыму провели обряд освящения медицинских халатов. Эта традиция, существующая много лет, символизирует духовную поддержку медработников в их деятельности.

В Свято-Троицком женском монастыре Симферополя, у мощей святителя Луки, православные медики провели молебен с акафистом «Врачу благому и милостивому». После молитвы освятили медицинские халаты. Святитель Лука — покровитель врачей, и верующие просят его о помощи в работе.

В богослужении участвовали министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров, председатель Комитета по здравоохранению Госсовета Анна Рубель, студенты и сотрудники медучреждений.