В Крыму прошло традиционное освящение медицинских халатов

В Свято-Троицком женском монастыре Симферополя, у мощей святителя Луки, православные медики провели молебен с акафистом «Врачу благому и милостивому». После молитвы освятили медицинские халаты. Святитель Лука — покровитель врачей, и верующие просят его о помощи в работе.