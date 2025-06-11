В Петербурге первый день ПМЭФ ограничит работу Эрмитажа

Из-за проведения Петербургского международного экономического форума у Эрмитажа будет короткий рабочий день.
В среду, 18 июня, главный музейный комплекс знаменитого петербургского музея будет работать только до 14:00 по московскому времени. Это связано с тем, что среда грядущей недели будет первым днем ежегодного ПМЭФ.
Сам музей будет работать до 14:00, а вот кассы прекратят свою работы в 13:00, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.
Помимо этого, Зимний дворец Петра I в день начала ПМЭФ будет полностью закрыт для посетителей.
Ранее городской комитет по транспорту обратился к петербуржцам с просьбой ограничить передвижение на личных автомобилях на время проведения ПМЭФ, то есть с 18 по 21 июня.