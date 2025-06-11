Фото: самые яркие летние цветы улиц и дворов Самары

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В Самаре распустились красивейшие летние цветы. Их высаживают горожане и специалисты «Спецремстройзеленхоза» — во дворах и на улицах, в парках и на набережной.
Мы подготовили фотоподборку самых ярких из них на июнь 2025 года.
В Самаре распустились красивейшие летние цветы. Их высаживают на улицах и во дворах. Мы подготовили фотоподборку самых ярких из них.
В Самаре распустились красивейшие летние цветы. Их высаживают горожане и специалисты «Спецремстройзеленхоза» — во дворах и на улицах, в парках и на набережной.
Мы подготовили фотоподборку самых ярких из них на июнь 2025 года.