В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии сообщило в Telegram-канале, что подало иск на решение финского управления транспорта и связи о невозобновлении почтового сообщения Финляндии с Россией и Белоруссией.
«На прошлой неделе мы подали иск в административный суд Хельсинки, где оспорили решение (управления транспорта и связи — ред.) Traficom о невозобновлении почтового сообщения Финляндии с Россией и Белоруссией. Почтовое сообщение с этими странами, положенное законом, было прекращено финской Posti (почта) в апреле 2022 года в одностороннем порядке», — говорится в сообщении общества.
«Александровское общество» ранее обращалось по этому вопросу в финскую почтовую компанию Posti, направляло жалобу в прокуратуру Южной Финляндии, канцлеру юстиции и в Почтовый союз ООН. По словам «Александровского общества», Posti порекомендовала пользоваться услугами других частных организаций, а остальные организации ответа не дали.
«В середине ноября мы отправили письмо в агентство транспорта и связи (Traficom)… Traficom ответил в мае 2025 года, нарушив сроки почти на два месяца: Traficom обязан отвечать на обращения в течение четырех месяцев. Мы же получили ответ спустя почти полгода. В своем ответе Traficom не усматривает нарушений в действиях Posti», — добавили в «Александровском обществе».
Как уточнили в «Александровском обществе», Traficom представило им ответ Posti в октябре 2023 года, где компания обосновывает свое нежелание пересматривать решение об остановке почтового сообщения с РФ и Белоруссией.
«Ни один из аргументов Posti нельзя назвать состоятельным. Большая часть аргументов является либо просто ложным фактом, либо отсылкой к несуществующей статье существующего нормативно-правового документа. К слову, юрист Traficom в своем ответе тоже ссылается на более не действующее решение одного из конгрессов Почтового союза ООН, которое является краеугольным в решении о том, что сообщение не будет возобновлено», — говорится в сообщении общества.