В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией

«Ни один из аргументов Posti нельзя назвать состоятельным. Большая часть аргументов является либо просто ложным фактом, либо отсылкой к несуществующей статье существующего нормативно-правового документа. К слову, юрист Traficom в своем ответе тоже ссылается на более не действующее решение одного из конгрессов Почтового союза ООН, которое является краеугольным в решении о том, что сообщение не будет возобновлено», — говорится в сообщении общества.