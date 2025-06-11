«Осенние дожди»: какой будет погода в Москве на праздничных выходных

Днем в четверг, 12 июня, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 20−22 градусов. Ночи все еще будут прохладными — температура воздуха ночью составит плюс 8−10 градусов. В пятницу, 13 июня, ожидаются кратковременные локальные дожди. Температурный фон останется прежним — от минимальных ночных показателей в пределах 8−13 градусов до дневных 20−22 градусов. По столичному региону температура в дневные часы будет подниматься до 18−22 градусов. В субботу, 14 июня, столичный регион окажется под влиянием высотного циклона, который испортит погоду на целые сутки. Ожидаются почти «осенние дожди». В ночные часы местами будут сильные порывы ветра до 12−15 метров в секунду. Из-за того что в столичном регионе будет много облаков и дождя, температура воздуха днем составит плюс 18 градусов. В то же время благодаря этой же облачности ночи станут чуть теплее — 10−12 градусов. Дожди продолжат идти и в воскресенье, 15 июня. Осадки прекратятся только к вечеру. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, будет больше прояснений. Поэтому максимальная температура днем будет в пределах 20−21 градуса тепла.