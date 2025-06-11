«Осенние дожди»: какой будет погода в Москве на праздничных выходных

В связи с празднованием Дня России жителей страны ожидают длинные выходные. Увы, погода не порадует жителей Москвы и области. Какой будет погода на предстоящих выходных, «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Погодные условия на праздничных выходных не слишком подойдут для отдыха. Только в сам День России не ожидается существенных осадков, но местами все равно пройдет небольшой кратковременный дождь. Выпадет не более одного-двух миллиметров осадков.
Какой будет погода в Москве летом 2025.
Согласно прогнозу специалиста:
Днем в четверг, 12 июня, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 20−22 градусов. Ночи все еще будут прохладными — температура воздуха ночью составит плюс 8−10 градусов. В пятницу, 13 июня, ожидаются кратковременные локальные дожди. Температурный фон останется прежним — от минимальных ночных показателей в пределах 8−13 градусов до дневных 20−22 градусов. По столичному региону температура в дневные часы будет подниматься до 18−22 градусов. В субботу, 14 июня, столичный регион окажется под влиянием высотного циклона, который испортит погоду на целые сутки. Ожидаются почти «осенние дожди». В ночные часы местами будут сильные порывы ветра до 12−15 метров в секунду. Из-за того что в столичном регионе будет много облаков и дождя, температура воздуха днем составит плюс 18 градусов. В то же время благодаря этой же облачности ночи станут чуть теплее — 10−12 градусов. Дожди продолжат идти и в воскресенье, 15 июня. Осадки прекратятся только к вечеру. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, будет больше прояснений. Поэтому максимальная температура днем будет в пределах 20−21 градуса тепла.
— Москва и Подмосковье будут под влиянием циклона, но температурных контрастов не ожидается. В столичном регионе похолодало, поэтому процессы теплообмена в нем будут развиваться слабо. Улучшение погоды и повышение температуры воздуха произойдет только в начале следующей недели. Практически все выходные дни температурный фон будет на 2−3 градуса ниже климатической нормы, — заключила Позднякова.
При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в середине и конце июня в столице ожидаются волны потепления, а показатели превысят многолетние значения.